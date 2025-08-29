Zac e Lázaro morrem, mas enfrentam destinos diferentes | O Rico e Lázaro

Zac continua piorando de sua ferida, enquanto Dana tenta cuidar dele. Enquanto isso, Lázaro continua esperando o ex-amigo. Ele é convidado para entrar na casa onde o homem repousa e diz que ele deve se entregar a Deus antes que seja tarde demais. Ele diz que não perdoa Lázaro por tê-lo tirado a mulher que ele amou a vida inteira. Em resposta, Lázaro diz que Deus deu tudo o que Zac precisava para ser feliz, mas ele escolheu o caminho errado. Quando ele se retira do quarto, seu antigo amigo começa a ser engolido por sombras, com a saúde debilitada. Zac e Lázaro morrem, mas cada um tem um destino diferente. O servo de Deus acaba no paraíso, onde reencontra Joana e sua família. Enquanto isso, Zac acaba no inferno após recusar se redimir com o Senhor.



