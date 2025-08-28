Daniel é salvo dos leões por Deus | O Rico e Lázaro

Dário prende Daniel e o leva até à cova dos leões por fazer súplicas ao Deus hebreu. Lia fica nervosa e tenta fazer com que o marido não seja levado, mas seu desespero não adianta de nada. Em seu quarto, ela ora, pedindo ao Senhor que Daniel seja poupado. Quando ele é jogado aos leões, o Senhor manda um de seus anjos para fechar a boca do animal e salvar a vida dele. Beroso e os sábios acabaram tendo o mesmo destino que desejaram para Daniel: a morte na cova dos leões. Após o milagre, Dario reconhece o poder do Deus dos hebreus.



