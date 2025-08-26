Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Lázaro ajuda homem e percebe manchas de lepra no próprio braço | O Rico e Lázaro

No caminho de encontrar Zac na Babilônia, ele acaba tendo um encontro inusitado que vai mudar sua vida

O Rico e Lázaro|Do R7

Lázaro parte para a Babilônia, em busca de salvar Zac de suas escolhas ruins. No meio do caminho, ele encontra um homem com lepra e resolve ajudá-lo com água e comida. Dias se passam e ele começa a perceber as marcas de lepra no próprio braço. Ele percebe o que aconteceu e fica preocupado, mas ora ao Senhor e diz confiar n'Ele sobre seu destino.

