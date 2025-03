Investigação avança na morte de Vitória em Cajamar Ferramentas encontradas perto do corpo podem ser chave para solução do caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 20h54 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h54 ) twitter

Entenda os próximos passos da investigação da morte de Vitória

A investigação sobre a morte de Vitória em Cajamar avança com novas descobertas. A polícia encontrou ferramentas a cerca de 30 metros do local onde o corpo da adolescente foi encontrado. Estas ferramentas pertencem ao padrasto do principal suspeito, Maicol, e podem ser cruciais para solucionar o caso.

As ferramentas foram levadas para análise na delegacia de Franco da Rocha. Durante interrogatório, o padrasto de Maicol confirmou que as ferramentas eram suas. Um funcionário da chácara também notou a ausência delas antes do crime. Michael está detido preventivamente e seu DNA será comparado aos vestígios encontrados na cena do crime.

O caso contra Maicol se fortalece com testemunhas e câmeras de segurança indicando seu carro na região durante a noite do desaparecimento de Vitória. Exames revelaram manchas de sangue no veículo e em uma casa sua. A polícia continua investigando se ele agiu sozinho, ouvindo novas testemunhas para aprofundar as investigações.

