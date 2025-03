Investigação do caso Vitória se aproxima da conclusão com novos laudos Polícia espera resultados periciais para determinar envolvimento de suspeitos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 19h37 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geolocalização dos celulares de suspeitos pode determinar os envolvidos na morte de Vitória

A investigação sobre o caso de Vitória Regina de Souza está prestes a ser concluída com a chegada de novos laudos periciais que podem esclarecer o envolvimento dos suspeitos. Maicol Salles dos Santos é o principal suspeito e está preso. A expectativa é de que os laudos revelem se os fios de cabelo e manchas de sangue encontrados no carro de Maicol pertencem à jovem desaparecida.

A perícia no celular de Maicol revelou imagens suspeitas que levantaram dúvidas sobre seu comportamento. Foram encontradas fotos de Vitória e um print de sua última postagem em redes sociais, levantando suspeitas de que ele a seguia virtualmente. A polícia também investiga a geolocalização dos aparelhos para determinar a movimentação dos suspeitos no dia do desaparecimento.

Cícero, amigo de Maicol, foi levado algemado à delegacia, mas afirma ser apenas testemunha. A polícia continua a busca por mais evidências, enquanto advogados das partes envolvidas aguardam por mais informações. A possibilidade de uma confissão surgiu, mas os advogados negaram que isso tenha ocorrido até o momento. A investigação segue com a análise dos laudos para determinar a participação de todos os envolvidos.

Assista em vídeo - Geolocalização dos celulares de suspeitos pode determinar os envolvidos na morte de Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!