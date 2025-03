Investigação do caso Vitória sugere cúmplice de Maicol Salles Defesa alega tortura em confissão e busca soltura do suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h52 ) twitter

Defesa de Maicol pede habeas corpus e anulação da confissão alegando tortura

A polícia de São Paulo investiga a possível participação de uma segunda pessoa no assassinato de Vitória Regina de Souza, ocorrido em Cajamar. Embora Maicol Salles seja o principal suspeito, as autoridades acreditam que ele pode ter recebido ajuda no crime. O caso está sob segredo de Justiça, com o delegado conduzindo as investigações em silêncio.

Os advogados de Maicol apresentaram pedidos judiciais para sua soltura, incluindo um habeas corpus e um pedido de relaxamento de prisão, alegando que ele foi torturado para confessar o crime. Um desses pedidos já foi negado, enquanto o outro ainda está em análise. Atualmente, Maicol está detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, após transferência recente.

A defesa tenta garantir sua liberdade destacando a ausência de provas concretas contra ele e sugerindo outros possíveis suspeitos. Enquanto isso, a polícia continua buscando evidências sobre um possível cúmplice no caso.

