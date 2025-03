Jovem assassinado no litoral paulista foi confundido com alvo de criminosos Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 14/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h05 ) twitter

João Vitor, de 20 anos, foi morto no litoral paulista e novas investigações revelaram que o jovem foi morto por engano. Ele foi à praia de Santos com uma amiga e foi atingido por um tiro na cabeça, em um crime que inicialmente parecia uma tentativa de assalto. Após quase três meses de investigação, descobriu-se que o ex-marido da ex-esposa de um suposto alvo, enfurecido com o novo relacionamento dela, contratou um pistoleiro para matar o novo namorado. No entanto, o casal não foi à praia naquele dia, e o assassino confundiu João Vitor com o alvo. Câmeras de segurança ajudaram a prender o mandante e o motorista da fuga. A mãe de João, ainda abalada, falou pela primeira vez sobre a tragédia.

