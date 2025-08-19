Jovem desaparece após baile funk em Ubatuba; suspeito confessa crime
Investigações apontam possível estupro coletivo
Sarah, uma jovem de Jundiaí, desapareceu após ir sozinha a um baile funk em Ubatuba enquanto visitava um amigo. Dias depois, Alessandro confessou à polícia que a matou por asfixia e indicou onde abandonou o corpo próximo a uma cachoeira. As investigações levantam a suspeita de que Sarah foi vítima de estupro coletivo, possivelmente dopada.
A família de Sarah está convencida de que ela foi drogada antes do crime. Exames periciais foram realizados para esclarecer os acontecimentos. Apesar da confissão de Alessandro e da localização do corpo, ele foi libertado pela Justiça sob o princípio da presunção da inocência.
O caso gerou revolta entre os familiares que exigem justiça para Sarah. A liberação de Alessandro trouxe à tona debates sobre segurança e justiça no Brasil.
Quem é a jovem que desapareceu após um baile funk em Ubatuba?
A jovem que desapareceu é Sarah, de Jundiaí.
O que Alessandro confessou à polícia sobre o desaparecimento de Sarah?
Alessandro confessou que matou Sarah por asfixia e revelou onde havia abandonado o corpo, próximo a uma cachoeira.
Quais são as suspeitas levantadas nas investigações a respeito do crime?
As investigações levantam a suspeita de que Sarah foi vítima de um estupro coletivo e possivelmente dopada antes do crime.
Como a família de Sarah reagiu à liberação de Alessandro pela Justiça?
A família de Sarah ficou revoltada e exigiu justiça, especialmente após a liberação de Alessandro sob o princípio da presunção da inocência.
