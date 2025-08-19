Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Jovem desaparece após baile funk em Ubatuba; suspeito confessa crime

Investigações apontam possível estupro coletivo

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Sarah, jovem de Jundiaí, desapareceu após baile funk em Ubatuba.
  • Alessandro confessou que matou Sarah por asfixia e indicou o local do corpo.
  • Investigações sugerem que ela pode ter sido vítima de estupro coletivo e dopagem.
  • A família clama por justiça e discute a segurança no Brasil após a liberação de Alessandro.

 

Sarah, uma jovem de Jundiaí, desapareceu após ir sozinha a um baile funk em Ubatuba enquanto visitava um amigo. Dias depois, Alessandro confessou à polícia que a matou por asfixia e indicou onde abandonou o corpo próximo a uma cachoeira. As investigações levantam a suspeita de que Sarah foi vítima de estupro coletivo, possivelmente dopada.

A família de Sarah está convencida de que ela foi drogada antes do crime. Exames periciais foram realizados para esclarecer os acontecimentos. Apesar da confissão de Alessandro e da localização do corpo, ele foi libertado pela Justiça sob o princípio da presunção da inocência.

O caso gerou revolta entre os familiares que exigem justiça para Sarah. A liberação de Alessandro trouxe à tona debates sobre segurança e justiça no Brasil.

Quem é a jovem que desapareceu após um baile funk em Ubatuba?

A jovem que desapareceu é Sarah, de Jundiaí.


O que Alessandro confessou à polícia sobre o desaparecimento de Sarah?

Alessandro confessou que matou Sarah por asfixia e revelou onde havia abandonado o corpo, próximo a uma cachoeira.

Quais são as suspeitas levantadas nas investigações a respeito do crime?

As investigações levantam a suspeita de que Sarah foi vítima de um estupro coletivo e possivelmente dopada antes do crime.


Como a família de Sarah reagiu à liberação de Alessandro pela Justiça?

A família de Sarah ficou revoltada e exigiu justiça, especialmente após a liberação de Alessandro sob o princípio da presunção da inocência.

Veja também


A polícia suspeita que Sarah tenha sido vítima de um estupro coletivo

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.