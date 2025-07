Jovem morre após discussão com companheira em São Paulo Polícia investiga se morte foi acidental ou feminicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h04 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h04 ) twitter

Crime ou acidente? Mulher morre após discutir com companheira em São Paulo

Bárbara, de 21 anos, morreu após uma discussão com sua companheira Aline em São Paulo. O relacionamento era marcado por conflitos frequentes. Durante a discussão, Bárbara caiu e bateu a cabeça, segundo Aline, que buscou ajuda de uma vizinha enfermeira antes de levar a jovem ao hospital, onde foi declarada morta ao chegar.

A morte foi registrada como feminicídio pela polícia. Aline deixou o hospital após informar a família de Bárbara e foi chamada para prestar esclarecimentos na delegacia. Ela nega qualquer responsabilidade no falecimento.

A família de Bárbara aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para esclarecer se as lesões são compatíveis com a descrição do acidente ou se indicam agressão fatal. A investigação continua para determinar a verdadeira causa da morte.

