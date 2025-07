‘Vaqueirinho’: laudo do IML aponta que menino encontrado morto em penhasco teve diversas fraturas

Thiago Martins, conhecido como “Vaqueirinho”, foi encontrado morto em um penhasco de difícil acesso, no interior do Ceará. O menino de 12 anos competia na “vaquejada”, onde dois oponentes sobem em cavalos e tentam derrubar um boi. O laudo do IML revelou que o “Vaqueirinho” tinha costelas, braços, punho e pé fraturados. A polícia investiga o caso e não há pistas de quem possa ter matado o jovem.



