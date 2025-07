‘Boa noite, Cinderela’: jovem é presa por dopar e roubar pelo menos dez homens estrangeiros

Uma jovem foi presa por roubar vários homens através do golpe do “Boa noite, Cinderela”. Ela ostentava nas redes sociais com várias notas de R$ 100, roubados das vítimas. Os homens eram dopados e roubados. Segundo a investigação, a preferência de Francine era por homens de outros países. Ela já fez pelo menos dez vítimas.



