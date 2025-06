Jovem morre após sofrer queimaduras em motel no Paraná Gabriele Cristine Barreto faleceu após seis dias internada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h44 ) twitter

Jovem morre após sair de banheira de motel com queimaduras graves no Paraná

Gabriele Cristine Barreto Freitas, de 24 anos, morreu após sofrer queimaduras em um motel em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela foi internada no hospital, onde ficou por seis dias antes de falecer. A jovem era mãe de um menino de 5 anos e trabalhava com vendas online.

O incidente ocorreu após Gabriele conhecer um rapaz em uma balada e ir com ele para o motel. Segundo o relato do rapaz à família, eles utilizaram a banheira e, ao sair, Gabriele começou a passar mal. O rapaz afirmou que ela escorregou e caiu na banheira, o que pode ter causado as queimaduras. Ele a levou para o hospital, onde ela foi internada com gravidade.

A causa da morte foi registrada como queimaduras, mas a família busca respostas sobre o que realmente aconteceu. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso, mas até o momento o local do incidente não foi periciado e o rapaz não foi ouvido pelas autoridades. A investigação ainda está em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Gabriele.

