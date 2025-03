Mãe de suspeito de assassinato deve visitar delegacia após dez dias Defesa de Maicol nega confissão enquanto ele aguarda depoimento oficial Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 19h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h44 ) twitter

Advogado diz que Maicol 'nunca' vai confessar; mãe do suspeito foi até a delegacia para encontrá-lo

A mãe de Maicol Antonio Salles dos Santos, principal suspeito do assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza, deve se dirigir à delegacia após dez dias sem contato com o filho. Durante esse período, Maicol solicitou roupas limpas. A defesa dele nega qualquer confissão do crime.

O advogado de Maicol afirmou que ele “nunca” confessará. A defesa também destacou que não teve acesso aos autos do processo. A Polícia Civil confirmou que a mãe de Maicol estava indo à delegacia para um encontro com o delegado e o chefe da investigação. Enquanto isso, o depoimento oficial de Maicol é aguardado, com seus advogados planejando conversar com ele antes.

Informações sugerem que Maicol pode ser indiciado em breve, independentemente de uma confissão formal. A situação na delegacia continua tensa, com expectativa por novos desdobramentos no caso.

