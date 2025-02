Mãe que perdeu a guarda sequestra filhos enquanto a avó tirava um cochilo Rosana Silva usava as crianças para pedir esmola nas ruas e família teme pela integridade deles; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 22/01/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h40 ) twitter

O Cidade Alerta trouxe mais informações sobre o caso de desaparecimento de Samuel, de 3 anos, e Abrahão, de 10, que viviam sob a guarda da avó Albertina Valério da Silva, em Rio das Pedras, no interior de São Paulo. As crianças sumiram com a mãe, Rosana Silva, que pegou os garotos no dia 31 de dezembro e foi de ônibus até o Terminal Rodoviário Tietê, no centro de São Paulo.

A mulher saiu sem avisar ninguém da família e só mandou uma foto para os parentes quando já estavam na capital paulista. Além da falta de notícia, a família se preocupa em como os garotos estão sendo tratados pela mãe, já que ela perdeu a tutela após ser acusada de usar as crianças para pedir esmola nas ruas.

Lauany de Jesus Machado, irmã dos meninos desaparecidos, desabafou: “Eu conheço meu irmão [o Abrahão] e sei que ele não está feliz com isso [estar com a mãe]”. Ela ainda disse que a foto enviada por Rosana para a família mostra que os meninos não estão felizes e confortáveis de estar longe de casa.

Rosana fugiu com Samuel e Abrahão enquanto a avó Albertina tirava um cochilo. Quando a mulher acordou, percebeu que algo estranho havia acontecido, por encontrar o quarto das crianças com as roupas todas bagunçadas. Ela chamou pelos meninos e viu que eles não estavam mais lá, assim como sua filha.

Os parentes desconfiam que Rosana foi para São Paulo após fazer contato com um homem misterioso pela internet. Eles acreditam que ela tenha marcado um encontro com esse rapaz, mesmo sem o conhecer pessoalmente.

“Eu acredito que eles estejam correndo risco, pois estão em um lugar que não conhecem e contra a vontade deles”, disse Lauany.

As irmãs de Rosana acreditam que o suposto namorado também esteja envolvido no sumiço da mulher e dos garotos, já que ela foi para São Paulo para se encontrar com ele.

Querendo notícias dos netos, a avó Albertina implorou: “Por favor, Rosana, traz as crianças de volta. Aí [São Paulo] é perigoso”.

