Maicol Salles é levado ao IML sob escolta policial Suspeito do caso Vitória é transferido para novos exames Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 22h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 22h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: Maicol é retirado às pressas da delegacia e levado ao IML

Maicol Antonio Salles foi transferido da delegacia para o IML de Franco da Rocha no final da tarde desta quarta-feira. Ele é suspeito de ligação direta com a morte de Vitória Regina de Souza. Salles saiu sob forte escolta do GOE, refletindo a importância do momento na investigação do caso.

A saída de Maicol ocorreu pouco antes do possível depoimento do padrasto dele. No depoimento, ele informou que suas ferramentas desapareceram há cerca de uma semana, coincidindo com a data em que o corpo de Vitória foi encontrado. A movimentação da polícia sugere a urgência e a relevância dos próximos passos na apuração.

Maicol chegou ao IML para exames que vão incluir a coleta de material genético. As amostras colhidas serão comparadas com outras já existentes no caso para buscar evidências que possam esclarecer a autoria do crime. Mesmo com qualquer confissão por parte do suspeito, a coleta de provas materiais seguirá como uma prioridade da investigação.

Assista em vídeo - Caso Vitória: Maicol é retirado às pressas da delegacia e levado ao IML

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!