Maníaco do carro branco é preso após ataques na zona leste de SP Suspeito perseguia adolescentes; jovem de 13 anos conseguiu escapar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Maníaco do carro branco’: homem é procurado suspeito de perseguir meninas na zona leste de SP

A polícia de São Paulo prendeu Rafael, suspeito conhecido como “maníaco do carro branco”, por perseguir adolescentes na zona leste da cidade. Ele foi flagrado por câmeras de segurança enquanto tentava atacar uma adolescente de 13 anos a caminho da escola. O incidente ocorreu em uma rua estreita com poucas casas, facilitando a abordagem. A jovem conseguiu escapar após perceber a movimentação suspeita do veículo branco.

As investigações revelaram que Rafael já tinha antecedentes criminais por violência doméstica. Outra mulher também relatou ter sido atacada pelo mesmo homem sob circunstâncias semelhantes. A polícia obteve um mandado de prisão preventiva contra ele após identificar o carro usado nos ataques.

Durante o depoimento, Rafael negou as acusações, mas as evidências contradizem sua versão dos fatos. As autoridades continuam investigando para identificar outras possíveis vítimas e garantir a segurança na região.

Assista ao vídeo - ‘Maníaco do carro branco’: homem é procurado suspeito de perseguir meninas na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!