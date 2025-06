MC Poze do Rodo tem prisão revogada por habeas corpus Justiça do Rio concede liberdade ao cantor com medidas cautelares Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h30 ) twitter

Justiça aceita habeas corpus e revoga prisão do MC Poze do Rodo

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu um habeas corpus, revogando a prisão temporária do cantor MC Poze do Rodo. Detido inicialmente sob a acusação de apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas, ele deve ser liberado em breve da penitenciária de Bangu 3.

A decisão judicial foi tomada após a defesa do cantor ingressar com o pedido no Tribunal de Justiça. O juiz responsável entendeu que não havia fundamentação suficiente para mantê-lo preso. Porém, a liberdade de MC Poze do Rodo está condicionada a uma série de medidas cautelares, incluindo a restrição de sair da comarca e a entrega do passaporte.

Além disso, o cantor precisa comunicar o telefone para possível contato imediato e comparecer mensalmente ao sistema judicial para prestar informações sobre suas atividades. Mesmo com sua soltura, as investigações continuam em andamento.

