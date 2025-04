Médica é executada em Itajubá por adolescente contratado Crime teve motivação financeira após golpe envolvendo venda falsa de trator Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h32 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médica oftalmologista é executada por adolescente em crime encomendado em Minas Gerais

A oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi morta com seis tiros em Itajubá, Minas Gerais. O assassinato foi realizado por um adolescente de 16 anos, que confessou ter sido contratado por R$ 20 mil para cometer o crime. A motivação seria uma disputa financeira após um golpe de R$ 300 mil envolvendo a venda fictícia de um trator.

O esquema foi supostamente planejado pelo pai da vítima e outro suspeito enquanto estavam presos juntos em Campo Grande. Paula teria ficado com todo o dinheiro do golpe, descumprindo o acordo inicial. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a prender o adolescente e um homem de 26 anos que participou do ato.

O hospital onde Paula trabalhava lamentou sua morte em uma nota oficial. As investigações continuam enquanto autoridades buscam mais evidências para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

Assista em vídeo - Médica oftalmologista é executada por adolescente em crime encomendado em Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!