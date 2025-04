Briga de vizinhos na Grande São Paulo termina em morte e testemunha desaparece

Alecsandro foi agredido até a morte por vizinhos na frente do filho, que desapareceu após o crime na Grande São Paulo. Moradores da casa ao lado bateram na vítima e ela foi parar no hospital. O filho de Alecsandro, Samuel, de 17 anos, viu tudo. O homem ficou internado por um período, mas recebeu alta e voltou para casa. Segundo familiares, os vizinhos disseram que, se Alecsandro voltasse para o bairro, apanharia de novo. Ele voltou e, desta vez, foi morto na frente de Samuel. O menino passou os últimos anos lutando por justiça e, três anos depois do crime, marcaram a audiência. Os três acusados pela morte de Alecsandro vão responder em liberdade e, depois disso, Samuel desapareceu.



