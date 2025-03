'Melhor para ele’, diz padrasto de Maicol após suspeito confessar ter matado Vitória Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 18/03/2025 - 19h19 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O padrasto Mauro, que convive com a mãe de Maicol Salles dos Santos, comentou sobre a situação da família após ele confessar envolvimento no assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Mauro comentou sobre reações negativas recebidas pela família, pedindo que parem as acusações infundadas. Após ser perguntado sobre a reação da família após a confissão de Maicol, ele respondeu: “Só de saber que ele matou essa menina, dói.” Mas também expressou alívio pelo fim próximo do caso: “Melhor para ele, pelo menos isso acaba.”

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino