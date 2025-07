Menina de 11 anos morre atropelada por caminhonete em São Paulo Motorista foi preso após confessar consumo de álcool antes do acidente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de 11 anos de GCM morre atropelada por caminhonete em alta velocidade em São Paulo

Uma criança de 11 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete em alta velocidade enquanto caminhava com a família em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a caminhonete branca saiu da pista e atingiu a menina no acostamento. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O veículo foi localizado posteriormente com um primo do motorista Rogério de Santana, que cooperou com a polícia indicando seu paradeiro. Rogério foi preso em flagrante após confessar ter consumido bebida alcoólica antes do atropelamento, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro. A vítima era filha de um guarda civil municipal.

A polícia está representando pela prisão preventiva do suspeito, que poderá responder por homicídio devido à gravidade do caso.

Assista ao vídeo - Filha de 11 anos de GCM morre atropelada por caminhonete em alta velocidade em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!