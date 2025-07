Menino de 12 anos encontrado morto no Ceará tinha múltiplas fraturas Corpo de Tiago Martins foi achado em penhasco de difícil acesso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h07 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h07 ) twitter

‘Vaqueirinho’: laudo do IML aponta que menino encontrado morto em penhasco teve diversas fraturas

Tiago Martins, conhecido como Vaqueirinho, foi encontrado morto em um penhasco no Ceará. O menino de 12 anos desapareceu após assistir a uma competição de vaquejada. O laudo do Instituto Médico Legal revelou agressões com fraturas em costelas, braços, punhos e pés.

A polícia investiga o caso para identificar o responsável pelo crime, mas até agora nenhum suspeito foi apontado. A mãe de Tiago afirmou ter confiado seu filho a um adulto para levá-lo de volta após o evento. Mauriti está em comoção com protestos pedindo justiça. A investigação segue em sigilo enquanto se aguarda o resultado do exame toxicológico.

