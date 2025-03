Menino de 9 anos é encontrado morto em área de mata; pai confessou o crime em áudio Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriel, de 9 anos, e o pai, Geraldo Aparecido, desaparecerem em Itamarandiba, Minas Gerais. Após intensas buscas na região, Gabriel foi encontrado morto com um tiro de espingarda calibre 22 no ouvido. A polícia descartou acidentes, crimes ou assaltos, revelando que Geraldo teria levado o filho para uma área de mata, onde se escondeu. Em um áudio enviado à família, o próprio pai confessou ter assassinado o menino para atingir a ex-esposa, mãe de Gabriel. Agora, as autoridades trabalham para capturar Geraldo, que segue foragido.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino