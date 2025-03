Menino de 9 anos morre em escola de Taubaté; suspeita de envenenamento Polícia investiga causas da morte de criança e sintomas em outros alunos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h03 ) twitter

SP: menino de 9 anos morre por envenenamento em escola; outras crianças apresentam sintomas

Bryan, um menino de apenas 9 anos, morreu após passar mal em uma escola de Taubaté, São Paulo. A mãe, que é socorrista, foi chamada ao local quando ele apresentou fortes dores de cabeça. Em casa, Bryan começou a vomitar e convulsionar. Ele foi levado ao hospital mas não resistiu. O laudo inicial sugere envenenamento por substância tóxica que resultou em hemorragia cerebral e AVC.

No mesmo dia, outros alunos da escola manifestaram sintomas semelhantes. A polícia investiga as circunstâncias do ocorrido para entender como a substância tóxica afetou as crianças. Imagens das câmeras de segurança foram fornecidas pela escola para ajudar na investigação.

Relatos de outras mães indicam que seus filhos também passaram mal com sintomas como náusea e vômito. A prefeitura de Taubaté afirmou estar colaborando com as autoridades enquanto a polícia aguarda os resultados dos laudos toxicológicos para avançar na investigação.

Assista em vídeo - SP: menino de 9 anos morre por envenenamento em escola; outras crianças apresentam sintomas

