Mistério: polícia tem duas linhas de investigação no caso de adolescente encontrada morta na própria cama
Familiares suspeitam que o crime tenha sido cometido por alguém próximo; entenda o que se sabe até agora
O Cidade Alerta repercutiu o caso da estudante Fernanda, de 16 anos, que foi encontrada morta dentro do próprio quarto, em São Paulo.
A mãe da jovem passou o dia fora, acompanhando a outra filha, Jenifer, que está grávida, em uma consulta médica. Quando chegou em casa, encontrou a adolescente morta sobre a própria cama, com o pescoço marcado por golpes de faca. A casa não apresentava sinais de invasão, o que fez a família suspeitar que o crime tenha sido feito por alguém próximo.
Segundo familiares, a adolescente e a irmã não se davam bem, as duas tiveram brigas graves há quatro meses, o que resultou até em boletim de ocorrência.
A polícia segue duas linhas de investigação, os principais suspeitos são o ex-marido de Jenifer, Carlos, e o ex-namorado de Fernanda, Ariel de Andrade Torquato. A irmã contou que o ex-marido dela teria problemas com a vítima, e que no dia anterior tinha ido até a casa da família para pedir para reatar a relação e que Jenifer tirasse a medida protetiva contra ele, mas ela negou. Segundo o boletim de ocorrência, Carlos já teria ameaçado outras pessoas da família.
O ex-namorado de Fernanda conversou com o Cidade Alerta e disse que estranhou seu nome estar no boletim de ocorrência: “Eu estranhei a forma que deram meu nome, porque eu sempre me dei bem com a Fernanda. A gente tinha um conflito ou outro, mas nada demais”. Ao contrário do que Ariel afirma, os parentes contam que os dois, mesmo separados, estavam sempre discutindo.
A morte da jovem continua cheia de mistérios.
