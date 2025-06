Mistério: vendedor desaparece com veículo e chaves da concessionária Polícia trabalha com duas linhas de investigação; carro teria sido visto em Campo Grande (MS) Cidade Alerta|R7 25/06/2025 - 18h44 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h44 ) twitter

Flaubert Miranda, de 45 anos, que sumiu misteriosamente em Cariacica (ES) Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta compartilhou o caso misterioso do vendedor de carros Flaubert Miranda, de 45 anos, que sumiu misteriosamente em Cariacica (ES). Ele está sendo procurado pela polícia após desaparecer com todas as chaves da empresa onde trabalha, desde veículos até a porta de entrada.

De acordo com os depoimentos, ele não foi mais visto após levar um dos veículos da loja para o lava a jato, a pedido do seu chefe.

Flaubert atuava como prestador de serviços da concessionária há 10 anos e foi contratado há um mês. Ele era considerado uma pessoa de confiança do proprietário e por esse motivo obteve acesso às chaves restritas do local.

“Eu pedi um favor ao vendedor: que ele apanhasse um carro, que tinha ficado no lava a jato. O veículo tinha ficado para trás, e ele deveria pegá-lo, guardar em sua casa e comparecer na empresa logo pela manhã do outro dia, para devolver o automóvel. Mas o que aconteceu é que ele não dormiu na sua casa no dia em que foi passado a tarefa e nem foi para a loja no dia combinado”, relatou o proprietário.

‌



Na última quinta (19), o vendedor não compareceu no trabalho como combinado, deixando cerca de 20 carros sem chave e presos em um ambiente semiaberto. Todas as entradas estavam trancadas, já que ele levou a bolsa que continha todas as chaves do estabelecimento.

Além de não saber o paradeiro de Flaubert, o proprietário também não imagina como vai voltar a trabalhar, já que ele ou seus funcionários não conseguem abrir a concessionária. O único acesso ao local seria subindo um pequeno morro, e atravessando um “murinho” do portão principal.

‌



Para ajudar nas buscas e investigação, a família de Flaubert autorizou o uso de uma imagem do vendedor para identificar seu paradeiro.

“Eu não tenho nenhuma informação. Estamos ligando toda hora para ele, a fim de que uma hora possamos ter um retorno, mas até o momento não temos nada. Só que o tempo está passando, e a nossa preocupação é que ele esteja em alguma situação de risco, sabe?”, afirmou o pai do desaparecido.

‌



As hipóteses são de que o funcionário supostamente se apropriou do automóvel da empresa, ou algo ruim teria acontecido com ele, mas as investigações seguem em aberto e sem atualizações.

Segundo as autoridades, o carro conduzido pelo vendedor foi visto pela última vez nas proximidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porém após isso, não foi mais localizado.

Como o veículo e as chaves não foram devolvidas como solicitado, o patrão acabou realizando um Boletim de Ocorrência, e as autoridades procederam às investigações como apropriação indébita até que outras pistas sobre o sumiço sejam encontradas.

Tanto a família quanto o patrão não têm suspeitas do que possa ter acontecido e aguardam por novas informações no caso.

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.