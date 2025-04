Motorista atropela e mata técnico de enfermagem; fuga termina em prisão Condutor fugiu após acidente fatal em SP; esposa denunciou ao ver danos no carro Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Técnico em enfermagem é morto em acidente de trânsito em SP; motorista não parou para socorrê-lo

O técnico em enfermagem Júlio César Aparecido Marcelino, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito em São Paulo enquanto voltava do trabalho. Ele foi atropelado por um carro, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. O impacto deixou Júlio e sua moto caídos na via, resultando em outros dois acidentes subsequentes.

O motorista, Robinson Rogério Corazin, foi localizado após sua esposa notar os danos no veículo e contatar a polícia. Corazin é um policial militar afastado que trabalha como corretor de imóveis. Em depoimento, ele alegou ter pensado que havia atingido um animal ou que assaltantes jogaram pedras no carro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas permitiu a coleta de sangue para análise.

Além da morte de Júlio César, outras duas pessoas ficaram feridas no acidente e estão hospitalizadas em estado grave. A comunidade e a família da vítima expressaram indignação diante das justificativas apresentadas pelo motorista. Júlio César trabalhava na UTI de hospitais e sonhava em cursar medicina.

Assista em vídeo - Técnico em enfermagem é morto em acidente de trânsito em SP; motorista não parou para socorrê-lo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!