Mulher condenada por ofensas homofóbicas em São Paulo quebra o silêncio

Exclusivo: mulher que ofendeu casal homoafetivo em padaria de São Paulo quebra o silêncio

Em fevereiro de 2024, Jaqueline Ludovico foi flagrada ofendendo um casal homoafetivo em uma padaria em São Paulo. Recentemente, ela foi condenada a dois anos e quatro meses de prisão por xingamentos homofóbicos. Pela primeira vez, Jaqueline decidiu comentar publicamente o caso após a sentença ser divulgada.

Jaqueline afirmou que decidiu falar agora para não atrapalhar as investigações e aguardou a sentença. Ela negou ter sido homofóbica, alegando que a discussão começou por causa de uma vaga de estacionamento e que as ofensas partiram inicialmente do casal. Segundo Jaqueline, as filmagens não possuem áudio, o que dificultou sua defesa.

Ela admitiu ter usado palavras inadequadas, reconhecendo que foram infelizes, mas disse que isso ocorreu em um momento de nervosismo. Jaqueline também expressou arrependimento, principalmente pelo impacto negativo que o caso teve em sua família, mencionando que seu filho sofreu agressões devido à repercussão do incidente.

Os advogados do casal pretendem recorrer da decisão, buscando uma pena mais severa. Jaqueline considera essa ação injusta, alegando que foi provocada e que sua reação foi um excesso em resposta às agressões verbais que sofreu. Ela finalizou pedindo desculpas ao casal, mas expressou mágoa pela situação e pela forma com que o caso foi apresentado à mídia.

