Mulher perde a vida ao proteger filhas de ataque do ex-companheiro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fernanda, de 44 anos, foi assassinada ao proteger suas filhas de um ataque do ex-companheiro, Leonardo, de 29 anos.

O crime ocorreu em Itapecerica da Serra, onde Leonardo invadiu a casa e agrediu Fernanda.

Fernanda foi fatalmente atacada com um canivete durante a tentativa de defesa das crianças.

Leonardo fugiu, mas foi preso com a ajuda de vizinhos que denunciavam seu paradeiro.

Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, Fernanda, de 44 anos, foi morta ao tentar proteger suas filhas de um ataque de seu ex-companheiro, Leonardo, de 29 anos. O homem não aceitava o término do relacionamento e invadiu a casa de Fernanda, agredindo-a e ameaçando também as crianças.

Durante o confronto, Fernanda tentou defender as filhas e foi atacada com um canivete. Após o crime, Leonardo fugiu do local, mas foi capturado pela polícia pouco tempo depois com a ajuda de vizinhos que indicaram seu paradeiro.

Leonardo e Fernanda estiveram juntos por menos de dois anos e se separaram há aproximadamente um ano. O relacionamento foi marcado por conflitos e ameaças. Uma semana antes do crime, Leonardo já havia invadido a casa de Fernanda, mas a situação não escalou devido à intervenção de um vizinho.

A polícia teve acesso a um laudo que mostra que a causa da morte de Élide é parecida com as mortes de Larissa e Nathália Garnica

