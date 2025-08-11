Mulher perde a vida ao proteger filhas de ataque do ex-companheiro
Crime ocorreu em Itapecerica da Serra; suspeito foi preso após fuga
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, Fernanda, de 44 anos, foi morta ao tentar proteger suas filhas de um ataque de seu ex-companheiro, Leonardo, de 29 anos. O homem não aceitava o término do relacionamento e invadiu a casa de Fernanda, agredindo-a e ameaçando também as crianças.
Durante o confronto, Fernanda tentou defender as filhas e foi atacada com um canivete. Após o crime, Leonardo fugiu do local, mas foi capturado pela polícia pouco tempo depois com a ajuda de vizinhos que indicaram seu paradeiro.
Leonardo e Fernanda estiveram juntos por menos de dois anos e se separaram há aproximadamente um ano. O relacionamento foi marcado por conflitos e ameaças. Uma semana antes do crime, Leonardo já havia invadido a casa de Fernanda, mas a situação não escalou devido à intervenção de um vizinho.
Veja também
A polícia teve acesso a um laudo que mostra que a causa da morte de Élide é parecida com as mortes de Larissa e Nathália Garnica
Cidade Alerta playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!