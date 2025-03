Nova linha de investigação no caso Vitória aponta para segredo descoberto Polícia considera hipótese de crime envolvendo segredo de um conhecido da vítima Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h10 ) twitter

Caso Vitória: jovem por ter sido morta por descobrir segredo de um conhecido

A polícia está explorando uma nova linha de investigação no caso da morte de Vitória Regina de Souza. A hipótese é que a jovem pode ter sido assassinada após descobrir um segredo envolvendo um conhecido que mantinha um relacionamento com outro homem. A divulgação dessa informação poderia prejudicar o convívio familiar e alterado a dinâmica das relações pessoais do envolvido.

Inicialmente, a investigação apontava para um crime passional, mas agora sugere que o motivo pode estar ligado ao conhecimento de Vitória sobre o relacionamento secreto. A polícia está analisando a proximidade entre a vítima e os suspeitos para entender a motivação e a brutalidade do crime.

Além disso, um carro branco está sendo periciado. Embora a polícia acredite que o veículo não tenha sido usado no crime, há indícios de que provas falsas foram plantadas nele para confundir as investigações. A perícia no carro está em andamento, com busca por evidências como DNA e digitais. O resultado dessa análise deve trazer mais clareza sobre o envolvimento dos suspeitos.

