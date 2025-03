Nova perícia com cão farejador no caso Vitória Regina de Souza Investigações em Cajamar avançam com nova equipe de advogados para Maicol Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 21h37 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h37 ) twitter

Cadela farejadora realiza nova busca por vestígios de sangue no suposto cativeiro de Vitória

Nesta terça (11), a polícia realizou uma nova perícia na casa de Maicol, principal suspeito pela morte de Vitória Regina de Souza. A primeira busca foi inconclusiva, levando à utilização da cadela farejadora Savanna para encontrar possíveis vestígios de sangue.

Paralelamente, houve mudanças na defesa de Maicol, com novos advogados assumindo o caso por decisão familiar. A delegacia de Cajamar está no centro das investigações, que aguardam laudos de DNA e outras evidências para esclarecer os fatos. A polícia busca identificar possíveis cúmplices após relatos de múltiplas vozes no local do crime.

