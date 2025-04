Paciente morre após deboche de estudantes de medicina: ‘Achando que tem sete vidas’ Informação revoltou internautas, que apontaram relação entre o vídeo e a morte de Vitória Chaves, que passou por três transplantes; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Vitoria Chaves tem seu histórico médico como motivo de zombaria e deboche na internet Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta compartilhou o caso de Vitoria Chaves, de 26 anos, que passou ao longo de sua vida por transplantes (um aos 6 anos, outro dois anos depois, e o terceiro de rim). Internada há um ano e nove meses, ela esperava sair do hospital onde estava internada em São Paulo (SP) vitoriosa para seguir o sonho de se tornar médica. Mas, pouco antes de morrer, acabou sendo motivo de deboche das estudantes de medicina Gabrielle Farias e Thais Caldeira, que zombaram do seu histórico nas redes.

“Essa menina está achando que tem sete vidas”, disse Thais Caldeira, ao se referir a suposta falta de comprometimento da paciente em relação aos medicamentos.

As duas universitárias realizavam um curso de 30 dias oferecido pela universidade e, ao circular pelos corredores do hospital, se interessaram de maneira negativa pelo caso de Vitória Chaves. Elas confirmaram que antes conversaram com a paciente e que houve o consentimento para expor o caso.

Em um vídeo de “desabafo”, Gabrielle Farias e Thais Caldeira, afirmam que o caso é dado como inacreditável, pelo fator de a paciente ter recebido dois corações e um rim.

‌



A família abriu um Boletim de Ocorrência contra as duas jovens, constando nos relatos como um ato de injúria, já que elas afirmavam que, ao passar pelo primeiro transplante, aos 6 anos, Vitoria teria tido a irresponsabilidade com os remédios gerando a primeira rejeição do coração transplantado. Mas a família alega que por ter nascido com a doença Anomalia de Ebstein, a paciente sempre manteve seu comprometimento em sua medicação e na dedicação de melhorar e voltar para casa.

“Ela queria viver, então ela se cuidava direitinho”, afirmou a mãe de Vitória Chaves aos prantos.

‌



De acordo com os laudos médicos, a paciente estava internada, sem chances de ganhar alta, por cerca de um ano e nove meses e que seu quadro, apesar de estável, era sensível o suficiente para ficar em observação. Mas após dois dias que o vídeo veio à tona nas mídias, ela piorou e foi encontrada em seu quarto com confusão mental.

Nas redes sociais, as pessoas dividem suas opiniões. Alguns achavam que o vídeo era inofensivo, já os outros, que a exposição, com o tom de deboche e zombaria das estudantes teria provocado uma complicação médica e que por esse motivo, onze dias após entrar em uma confusão mental, Vitória veio a falecer

Confira a reportagem abaixo:

