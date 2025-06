Padrasto confessa assassinato de Larissa Manuela em Barueri Diego Sanches admite crime após ser confrontado com imagens de segurança Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h00 ) twitter

Caso Larissa Manuela: padrasto confessa assassinato da menina de 10 anos

Diego Sanches, padrasto de Larissa Manuela, confessou ser o autor do assassinato da menina de 10 anos em Barueri (SP). A confissão ocorreu durante um depoimento na delegacia após ele ser confrontado com imagens de câmeras de segurança que o colocaram na cena do crime.

As autoridades obtiveram imagens de pelo menos dez circuitos de segurança que mostraram Diego próximo ao local no horário do crime. Inicialmente, ele negou envolvimento, mas a pressão das evidências levou à sua confissão.

A polícia continua investigando para esclarecer todos os detalhes do caso, incluindo a busca pela arma do crime. Após o depoimento, Diego foi encaminhado para exame de corpo de delito e será detido em Carapicuíba. A família da vítima expressou alívio com a confissão.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: padrasto confessa assassinato da menina de 10 anos

