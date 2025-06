Sequestro termina em acidente e troca de tiros em SP

Um motorista de aplicativo foi sequestrado em Guarulhos (SP) e colocado no porta-malas do veículo. A polícia desconfiou da atitude dos criminosos, que não atenderam a um pedido de parada. A perseguição policial, que começou em Guarulhos e terminou na zona norte de São Paulo , resultou em uma troca de tiros. Os criminosos colidiram o carro com uma viatura da PM e um portão residencial. Durante o confronto, um dos bandidos foi baleado e morto, enquanto o outro foi preso. A vítima foi atingida por um tiro de raspão na mão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!