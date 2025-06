Irã promete atacar bases militares dos EUA no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma rede social um ataque aéreo a três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã prometeu atacar bases militares americanas no Oriente Médio.



