Padrasto confessa assassinato de Larissa Manuela; pai levanta suspeitas sobre a mãe Diego Sanches admite crime na Grande São Paulo; Cícero Santos questiona ex-esposa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h58 )

Pai de Larissa Manuela levanta suspeita sobre mãe da garota e comemora prisão do padrasto

Na tarde desta segunda-feira (23), Diego Sanches confessou ter assassinado sua enteada Larissa Manuela na Grande São Paulo. Após a confissão, Cícero Santos, pai da vítima, expressou alívio pela prisão de Diego e revelou suas suspeitas anteriores sobre ele.

Cícero destacou que sempre desconfiou do comportamento de Diego devido ao acesso que ele tinha à residência da família. Além disso, levantou questões sobre a possível participação de sua ex-esposa, Adenuzia Silva Santos, mãe de Larissa. Cícero sugere que ela poderia ter conhecimento do crime devido às frequentes interações com Diego antes do ocorrido.

O pai também mencionou que Larissa não aprovava o relacionamento da mãe com Diego e apenas tolerava a presença dele por consideração à felicidade materna. Cícero pediu que a Justiça investigue Adenuzia e enfatizou a necessidade de uma punição severa para Diego.

Pai de Larissa Manuela levanta suspeita sobre mãe da garota e comemora prisão do padrasto

