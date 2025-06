Padrasto de Larissa Manuela confessa crime após discussão sobre traição Delegado prepara novo pedido de prisão temporária para Diego Sanches Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h59 ) twitter

Advogado da família de Larissa Manuela comenta sobre confissão do padrasto da menina

O advogado da família de Larissa Manuela informou que Diego Sanches confessou ter matado a menina após um comentário dela sobre uma suposta traição da mãe, levando-o a um acesso de raiva. A polícia está preparando um novo pedido de prisão temporária para Diego e continua a investigação com a análise do veículo envolvido no caso para fortalecer as evidências.

As autoridades estão revisando todos os detalhes do depoimento de Diego Sanches para esclarecer completamente as circunstâncias do crime. Enquanto isso, tensões anteriores entre ele e a mãe de Larissa estão também sob análise.

Assista ao vídeo - Advogado da família de Larissa Manuela comenta sobre confissão do padrasto da menina

