Padrasto incentiva Maicol a confessar envolvimento no caso Vitória Mauro Aparecido de Castro sugere ao enteado que assuma responsabilidade se for culpado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 20h51 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h51 )

Altair Moraes analisa postura do padrasto de Maicol ao falar sobre possível confissão do suspeito

Altair Moraes analisou a postura de Mauro Aparecido de Castro durante uma entrevista à RECORD. Mauro é padrasto de Maicol, principal suspeito no caso Vitória. Durante a entrevista, Mauro confirmou que as ferramentas encontradas perto do corpo da adolescente eram suas e percebeu o desaparecimento delas.

Em vez de defender Maicol, Mauro incentivou seu enteado a confessar o crime se ele for culpado. A atitude sugere que ele acredita na importância de assumir responsabilidades. Além disso, durante sua análise, Altair Moraes destacou que Maicol já está detido e no centro das investigações. Maicol teria mencionado a algumas autoridades que não assumiria a culpa sozinho, indicando possível envolvimento de outras pessoas no crime.

