Pai e filhos gêmeos morrem em acidente minutos após saírem de casa em chamas Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acidente que tirou a vida de um pai e seus filhos gêmeos aconteceu quando o homem invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão. O pai morreu na hora, enquanto o caminhoneiro não se feriu. As crianças foram resgatadas e encaminhadas a hospitais da região. Um dos gêmeos faleceu horas depois no hospital, e o outro teve morte cerebral confirmada. O caso não é tratado apenas como um acidente de trânsito. O pai havia pegado as crianças na escola em uma terça-feira para passar a noite com elas, mas não as devolveu à mãe no horário combinado. O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com suspeita de suicídio. A mãe dos gêmeos tinha uma medida protetiva contra ele.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino