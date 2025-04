Pai é preso por espancar filha de 8 anos até a morte no Espírito Santo Crime ocorreu após a criança receber bilhete escolar por não fazer dever de casa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 21h16 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem espanca filha de 8 anos até a morte por ela não ter feito o dever de casa

No Espírito Santo, Welington Caio, de 28 anos, foi preso após confessar ter espancado sua filha de 8 anos até a morte. O crime ocorreu depois que Ana Victória Silva dos Santos chegou em casa com um bilhete da escola por não ter feito o dever de casa. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

A avó das crianças viajou de Minas Gerais para Vitória ao saber da tragédia. Ela relatou que cuidou dos netos por quatro anos antes deles se mudarem para morar com o pai em Cariacica devido à doença do avô. A avó ainda não conversou com o filho e afirmou estar incrédula sobre o ocorrido.

O irmão gêmeo de Ana foi acolhido em um abrigo na Grande Vitória e informou ao Conselho Tutelar que também era agredido pelo pai. A Justiça está avaliando a tutela do menino. O corpo de Ana Vitória será levado para Iuna, Minas Gerais, onde ocorrerá o velório e sepultamento.

Assista em vídeo - Homem espanca filha de 8 anos até a morte por ela não ter feito o dever de casa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!