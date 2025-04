Altair Moraes analisa caso de bebê recém-nascida encontrada morta em Alagoas

O corpo de Ana Beatriz, uma bebê de 15 dias, foi encontrado em um armário no quintal da casa de sua mãe, em Alagoas, após 15 dias de desaparecimento. A vizinhança se aglomerou enquanto as autoridades tentavam entrar na residência, que estava trancada. Questões sobre um suposto sequestro e outras circunstâncias levantaram dúvidas sobre as investigações. A localização do corpo ainda gerou dúvidas sobre a investigação policial anterior, pois a casa já havia sido inspecionada. Altair Moraes analisou o caso e comentou a necessidade de uma investigação profunda para esclarecer o que aconteceu.



