Pai sequestra filha de 8 anos em Santa Catarina após perder guarda legal da menina

Anderson Rafael Hasse desapareceu com a filha Bianca, de 8 anos em Blumenau (SC). Ele é procurado pela polícia após planejar o sequestro da menina por três meses. Eles foram vistos pela última vez em Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após Anderson pedir um carro por aplicativo e desembarcar na região. A mãe, que tem a guarda legal da criança, comunicou o desaparecimento, e a polícia suspeita que o suspeito, inconformado com a perda da guarda, planejou meticulosamente a fuga. Ele teria vendido o carro e instrumentos musicais e feito um empréstimo bancário, arrecadando mais de R$ 60 mil.

