Passarela cai na rodovia Anchieta e bloqueia trânsito em Cubatão Estrutura atinge caminhão com contêiner no km 52; sem vítimas confirmadas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 20h58 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passarela desaba e atinge caminhão na rodovia Anchieta, em Cubatão (SP)

Na noite de quinta (13), uma passarela desabou sobre a rodovia Anchieta no quilômetro 52, em Cubatão (SP), atingindo um caminhão que transportava um contêiner. Não há registros de vítimas até o momento. O trânsito está interditado na área, e recomenda-se evitar a descida pela pista sul.

As causas do desabamento ainda estão sob investigação para determinar se houve falha estrutural ou impacto do caminhão. Equipes de resgate e manutenção trabalham no local para remover os destroços e liberar a via rapidamente. A rodovia Anchieta é uma rota crucial entre São Paulo e o litoral, usada por transportadores rumo ao Porto de Santos.

Assista em vídeo - Passarela desaba e atinge caminhão na rodovia Anchieta, em Cubatão (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!