Polícia avança em investigação sobre morte de empresário no Espírito Santo Eferson Ferreira se entrega à polícia; busca por mandante continua Cidade Alerta 24/06/2025 - 23h59

Exclusivo: vídeo mostra momento da execução de empresário no Espírito Santo

A polícia do Espírito Santo prendeu Eferson Ferreira, o terceiro suspeito envolvido no assassinato do empresário Wallace Borges Lovato. Ele se apresentou às autoridades junto com seu advogado. Arthur Neves, apontado como o autor do disparo fatal, e Arthur Luppi já estavam detidos. As investigações revelaram que a arma do crime foi descartada em uma área de mata fechada durante a fuga para a Bahia, mas ainda não foi encontrada.

Eferson Ferreira teria auxiliado na fuga dos envolvidos e hospedado-os em Vila Velha. A polícia também descobriu ligações profissionais entre os suspeitos. Arthur Neves foi capturado na Paraíba e Arthur Luppi em Minas Gerais. Um quarto suspeito permanece foragido com um mandado de prisão temporária já emitido.

As autoridades estão utilizando tecnologias avançadas para analisar dados de celulares apreendidos, buscando identificar o mandante e a motivação por trás do crime. A polícia acredita estar cada vez mais próxima de esclarecer todos os detalhes deste caso complexo.

Exclusivo: vídeo mostra momento da execução de empresário no Espírito Santo

