Polícia investiga possível cúmplice no caso Vitória Relatos e evidências indicam que Maicol pode ter recebido ajuda no crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h53 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h53 )

A polícia de São Paulo está investigando a possível participação de uma segunda pessoa no caso Vitória. Embora Maicol seja apontado como autor do crime, evidências sugerem que ele teve ajuda em algumas etapas do delito.

Testemunhas relataram ter visto duas pessoas no carro de Maicol, e experimentos indicam que seria improvável ele carregar sozinho o corpo da vítima, que pesava 60 kg. Além disso, Maicol teria dito na carceragem que “não vou pagar isso sozinho”, reforçando a suspeita de um cúmplice.

Enquanto as investigações prosseguem sob sigilo, a defesa de Maicol busca sua liberação por meio de um novo pedido judicial, após um habeas corpus inicial ser negado. Um juiz em Cajamar está analisando o apelo para decidir se Maicol permanecerá preso ou será liberado.

Assista em vídeo - Exclusivo: polícia investiga participação de segunda pessoa no caso Vitória; Maicol teria tido ajuda

