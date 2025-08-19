Polícia investiga Praia dos Milionários, na Bahia, após quatro crimes serem registrados no local
Investigação é intensificada após mortes em série em Ilhéus
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na Praia dos Milionários, em Ilhéus, Bahia, a polícia investiga quatro homicídios ocorridos em menos de dois dias. Entre as vítimas estão duas professoras e a filha de uma delas, encontradas mortas com sinais de violência. Outro incidente envolveu João Pedro, baleado na mesma área.
As autoridades buscam identificar o autor dos crimes e analisam possíveis conexões entre eles. Uma mulher relatou ter sido abordada por um homem mascarado no local onde as professoras foram assassinadas.
A perícia coleta evidências na área de mata onde os corpos foram encontrados, suspeitando que seja um esconderijo usado por criminosos. Imagens de câmeras de segurança estão sendo revisadas para ajudar nas investigações enquanto a comunidade permanece em alerta.
Quais foram os homicídios registrados em Ilhúes recentemente?
Em Ilhúes, Bahia, ocorreram quatro homicídios na Praia dos Milionários em um intervalo de menos de dois dias. Entre as vítimas estão duas professoras e a filha de uma delas, todas mortas com sinais de violência. Um outro incidente envolveu um homem chamado João Pedro, que foi baleado na mesma localidade.
O que a polícia está fazendo para investigar os crimes?
A polícia está intensificando a investigação para identificar o autor dos crimes e analisando possíveis conexões entre eles. A perícia está coletando evidências na área onde os corpos foram encontrados, que é suspeita de ser um esconderijo usado por criminosos.
O que uma testemunha relatou sobre o que ocorreu na cena dos crimes?
Uma mulher relatou ter sido abordada por um homem mascarado no local onde as professoras foram assassinadas.
Como a comunidade está reagindo à situação?
A comunidade da Praia dos Milionários permanece em alerta devido aos recentes assassinatos. Imagens de câmeras de segurança estão sendo revisadas para auxiliar nas investigações.
Veja também
A suspeita de cometer o crime seria a ex-namorada dele, acusada de já tê-lo dopado uma vez
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!