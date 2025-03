Polícia procura suspeito de matar avó e neta no Paraná Crime em Jataizinho choca moradores; mensagem com sangue intriga investigadores Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 00h14 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h14 ) twitter

Família pede justiça após avó e neta serem encontradas morta dentro de casa no Paraná

A polícia está à procura do responsável pelo assassinato de Marley Gomes de Almeida, de 53 anos, e sua neta Ana Carolina, de 12 anos, em Jataizinho, Paraná. Os corpos foram encontrados em casa com uma mensagem escrita com sangue assinada por “Marcos”. A polícia investiga se a assinatura é real ou uma tentativa de despistar as investigações.

Os corpos foram descobertos por um parente no sábado à noite. Câmeras de segurança registraram um homem caminhando com duas facas próximo ao local horas antes dos corpos serem encontrados. As autoridades tentam determinar se ele está envolvido no crime e se é o “Marcos” mencionado na mensagem.

A comunidade local está chocada com o ocorrido. Larissa, filha de Marley e mãe de Ana Carolina, expressou sua profunda tristeza pela perda simultânea da mãe e da filha. A polícia continua trabalhando para resolver o mistério dos assassinatos e identificar o responsável.

