Polícia resgata mulher coagida durante audiência online A vítima estava sob coação em audiência de violência doméstica Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 19h14 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h14 )

Homem é preso após coagir parceira em audiência online de violência doméstica

Durante uma audiência online de violência doméstica, uma mulher foi encontrada no carro junto ao agressor, que a forçava a participar da sessão. Agentes da Justiça perceberam a situação de risco e acionaram a Polícia Militar. Com apoio aéreo, o veículo foi localizado e interceptado em menos de duas horas. O homem foi preso sem resistência, enquanto a vítima foi resgatada sem ferimentos.

A audiência contava com membros do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. A promotora identificou o perigo imediato e solicitou um mandado de prisão. A Polícia Militar montou um cerco em três áreas do Distrito Federal para localizar o carro. A vítima revelou que estava sob coação desde o dia anterior, sendo obrigada a permanecer no carro entre o Distrito Federal e Goiás. A ação rápida das autoridades garantiu sua segurança.

Assista em vídeo - Homem é preso após coagir parceira em audiência online de violência doméstica

