Polícia usa scanner para mapear casa de Maicol no caso Vitória

Polícia Civil usa scanner em suposto cativeiro de Vitória; local é antiga casa de Maicol

Na terça-feira (11), a Polícia Civil utilizou um scanner 3D na antiga casa de Maicol em São Paulo , investigada como possível cativeiro de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Maicol, único detido até agora, teria se mudado no dia do desaparecimento da jovem.

O Instituto de Criminalística opera o equipamento que mapeia detalhadamente o local, potencialmente revelando eventos ocorridos ali. Este método é crucial para entender o que aconteceu na casa durante o período investigado.

A perícia está concentrada em cada detalhe do imóvel vazio, levantando suspeitas sobre seu uso como cativeiro. Vizinhos relataram movimentações incomuns no local, reforçando essa hipótese. A investigação continua com foco em identificar todas as pessoas que passaram pela casa e a sequência dos eventos.

Assista em vídeo - Polícia Civil usa scanner em suposto cativeiro de Vitória; local é antiga casa de Maicol

