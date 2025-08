Prisão de líderes criminosas em shopping no Rio Priscila Moreira Janis e Ingrid Fontinelles Morais são detidas pela polícia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 19h22 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A polícia civil prendeu Priscila Moreira Janis e Ingrid Fontinelles Morais em um shopping no Rio de Janeiro.

Priscila, conhecida como Manaíza, é acusada de ordenar assassinatos e tinha quatro mandados de prisão.

Ingrid é casada com um líder do tráfico e tinha mandado por associação criminosa e tráfico de drogas.

Ambas estavam foragidas há dois anos e optaram por ficar em silêncio após a prisão.

A Polícia Civil prendeu Priscila, conhecida como ‘Mana Isa’, e Ingrid em um shopping em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. As duas estavam foragidas há cerca de dois anos e ligadas ao tráfico de drogas em Mato Grosso.

Priscila é acusada de ordenar dezenas de assassinatos em Sorriso, cidade entre as mais violentas do Brasil. Ela enfrentava quatro mandados de prisão por homicídio e associação criminosa. Sua liderança violenta causou divisões dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

Ingrid é conhecida como a primeira dama do tráfico por ser casada com um líder do tráfico em Mato Grosso. Ela tinha um mandado de prisão por associação criminosa e tráfico de drogas. A polícia acredita que sua irmã ainda esteja escondida no Rio. Ambas decidiram permanecer em silêncio na delegacia após suas prisões.

